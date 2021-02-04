04 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
Общежитие, выселение, Станционная 26 (2021) | Фото: Тюменский обком КПРФ

В Тюмени выселяют жильцов общежития, которое раньше принадлежало РЖД

В Тюмени разгорается скандал вокруг колледжа транспортных технологий и сервиса, из общежития которого выселяют жильцов. В администрации учреждения говорят, что речь идёт только о выселении по решению суда и уточняют, что есть и решения в пользу обитателей здания, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Речь идёт об общежитии по адресу Станционная, 26 в Тюмени. По данным областного комитета КПРФ, в здании владельцы комнат прожили 25 лет как работники МПС, РЖД, сокращённые работники колледжа, пенсионеры по старости, которые имеют ордера на вселение. В обкоме уточнили, что жителей "выселяют на улицу".

"Те, кого выселяют, не являются ни работниками, ни студентами. На распространённых видео есть, например, пенсионеры. По ним есть решения судов, что они могут в общежитии остаться. Например, у Татьяны Камаевой – договор социального найма, никто её оттуда не выселяет. Планирует вечером 5 февраля собрать собрание, показать документы. Никого "выкидывать на улицу в палатку" не будут. Если есть решение суда оставить жителя в общежитии, то он остаётся", - сказал Накануне.RU директор колледжа Виктор Тамочкин.

Общежитие, выселение, Станционная 26(2021)|Фото: Тюменский обком КПРФ

Общежитие, выселение, Станционная 26(2021)|Фото: Тюменский обком КПРФ

По его словам, ранее общежитие принадлежало "РЖД", поэтому там жили сотрудники организации.

"Они никогда не имели отношение к колледжу. Но суд запрашивает информацию, видит, что нет никакого жилья, ну, кто их выселит? Ещё, скажем, есть сотрудница наша, которая получила субсидию на покупку жилья. Но старается сохранить за собой общежитие. Если же у кого-то есть другое жильё, то суд выносит решение. Эта история с выселениями длится не один год. Например, жил у нас ОМОНовец. Раньше у нас была сложная обстановка, за счёт его проживания наводили порядок, контролировали проживание студентов. Он потом улучшил жилищные условия, а комнату хотел оставить за собой. Транспортная прокуратура недавно проверяла наши документы", - сказал Тамочкин.

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В Тюмени выселяют жильцов общежития, которое раньше принадлежало РЖД

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Теги: общежитие, колледж транспортных технологий и сервиса,



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