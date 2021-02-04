Телеведущий Евгений Попов ведет переговоры о выдвижении в депутаты Госдумы

Телеведущий Евгений Попов ("60 минут" на "России 1") подтвердил, что ведет переговоры о возможности баллотироваться в депутаты Госдумы осенью этого года.

На фоне появившихся слухов он написал в Telegram-канале: "Ох уж эти утечки... Отвечаю сразу всем. Да, со мной ведутся переговоры об участии в выборах в Госдуму от Москвы. Предложение интересное, готов обсуждать. Никаких решений пока не принято, но на вентилятор "доброжелатели" уже набросали. Буду держать вас в курсе! Всем добра!".

Несмотря на то, что "интересное предложение" ему сделала "Единая Россия", Попов собирается оставаться беспартийным, передает РИА Новости.