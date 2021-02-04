04 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
Челябинский городской бор, Алексей Текслер (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске выбрали компанию, которая будет проектировать хирургический корпус детской больницы

В Челябинской области определили победителя конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс был объявлен 25 декабря. Начальная цена контракта – 40 млн руб. Победителем стало ООО "ЕСК-ПРОЕКТ". Компания готова выполнить работы за 30 млн руб.

Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания на строительной площадке, разработать эскиз проекта фасада здания и дизайн-проект помещений, разработать проектную и рабочую документацию, а также составить смету контракта и обеспечить сопровождение при получении государственной экспертизы. Срок выполнения работ – четвертый квартал 2021 г.

Напомним, 26 декабря 2019 г. депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключили участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом, как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей. В новом корпусе больницы планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб.

2 февраля Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Власти Челябинской области будут обжаловать решение суда.

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В Челябинске выбрали компанию, которая будет проектировать хирургический корпус детской больницы

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Теги: хирургический корпус, городской бор, проект, конкурс, строительство,



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