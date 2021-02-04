В ГД возмутились, что полиция заклеивает жетоны на акциях протеста

Полицейские на протестных акциях стали заклеивать свои жетоны, cообщают "Открытые медиа".

По словам очевидцев, 2 февраля во время событий у здания Московского городского суда жетоны у силовиков были закрыты пленкой либо фольгой, чтобы их невозможно было прочитать.

В ГУ МВД России по Москве РБК опровергли эту информацию, однако фотографии с места событий подтверждают обратное.

А жетоны то закрыты ремешками pic.twitter.com/aBV9LTWCuz — Воробьева (@Vorobievaya) February 2, 2021

По закону, полицейские обязаны носить нагрудные знаки, позволяющие идентифицировать сотрудника. Но санкции в законе не прописаны, и когда стражи порядка прячут или заклеивают жетон, фактически за это ничего не бывает.

Однако Юрий Синельщиков, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, заявляет, что жетон должен быть читаемым. "Это все равно что номерной знак на автомобиле заклеить!" - отметил он.

Жетон нужен для граждан, чтобы они понимали, кто с ними говорит, а следить за этим должны начальники полиции, говорит депутат. Однако сотрудникам полиции всех рангов, видимо, хочется избежать лишней огласки, предполагает он.