04 Февраля 2021
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Павел Воробьев, Михаил Лущик, Николай Ячменев (2019) | Фото: НСН

Вакцина от коронавируса может воздействовать на геном человека - профессор

Нынешние вакцины от коронавируса принципиально отличаются от традиционных. Это генно-модифицированные вирусы, которые еще неизвестно как повлияют на геном человека. Об этом рассказал член президиума исполкома Пироговского движения врачей России, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев на научно-общественном круглом столе "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности".
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Он отметил, что вакцина - это живой или убитый возбудитель, который вводится человеку. Но нынешние препараты иные - это "генно-модифицированный вирус, на который насажен кусочек другого вируса".

"Все это вводится в кровь, вирус поступает в клетку, там он размножается, выделяет ковидные частицы, которые потом обусловливают появление антител. Такого мир еще не знал. Может быть, это очень перспективное, я не знаю. Но это этическая проблема. Без общественной экспертизы это было запущено в массовое применение", - сказал профессор.

Воробьев также подчеркнул, что обещания, что вакцинированные будут меньше болеть, пока ничем не подтверждены. Возможно, что и так, но доказательств нет. При этом заражаться вакцинированные будут точно так же, как и остальные. "Вакцина не предупреждает заражение", - сказал он.

При этом Воробьев обратил внимание на то, что последствия от вакцины могут быть не только в том, что появятся антитела.

"Есть острые и отсроченные осложнения. Это может вылезти и через год, и через пять лет. Мы ведь вводим генетический материал - РНК. И это может встраиваться в геном. Я ответственно заявляю: мы ничего про это не знаем. Мы не можем быть гарантированы от того, что у нас не поменяется что-то в геноме", - заключил профессор.

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Вакцина от коронавируса может воздействовать на геном человека - профессор

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Теги: коронавирус, вакцина, геном



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