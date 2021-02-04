"Китайцы живут без Google, и ничего у них не рухнуло" - Пушков

В Совете Федерации считают, что России стоит подготовиться к возможному уходу иностранных интернет-платформ. Последнее может произойти по разным причинам.

Впрочем, в парламенте не исключают, что российские пользователи могут быть американским компаниям гораздо нужнее, чем те пытаются представить. "Несмотря на участившуюся систему штрафов для иностранных платформ, эти компании остаются (в России и в других странах). Они платят, но остаются – доходы больше штрафов в этих странах. Не вижу стремления Google или Facebook уйти из России. Они пытаются сопротивляться, саботировать решения Роскомнадзора. Но часть предписаний выполняется, часть штрафов платится. Они не очень охотно, но идут на это. Из нежелания потерять русскоязычный сегмент интернета. Они не хотят потерять влияния. Они понимают, что Россия может обойтись без Google как без поисковика. У нас есть другие поисковые системы – Mail.RU, Rambler. Их можно развить. У Китайцев экономика живет без всяких этих Google, и ничего страшного не происходит, ничего не рухнуло", - отметил на онлайн-брифинге глава комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он полагает, что "рано или поздно мы с ними столкнемся", имея в виду возможный уход иностранных компаний из-за разногласий с российскими властями. И тогда пользователям понадобятся свои инструменты. Пушков считает, что не все из них в нашей стране достаточно развиты, а аналога YouTube и вовсе нет.

"Надо усилить развитие наших интернет-платформ. У нас есть "Одноклассники", "ВКонтакте". Но все равно надо создать альтернативные платформы, которые могли бы заменить Facebook. Наша пустая лаукна – телевизор в интернете, у нас нет аналога YouTube. Надо развивать собственные видеоплатформы. "Газпром-медиа" реанимирует RuTube. Тут нужна политическая воля. Если на него (RuTube) постепенно начнут переходить пользователи, в том числе и для того, чтобы подстраховаться, к RuTube будет все больше интереса. Нам нужно готовиться к этому", - заявил Пушков.