На одного из избивших уральскую школьницу подростков совершено нападение

История с жестоким избиением школьницы в Нижнем Тагиле получила неожиданное продолжение.

Напомним, все случилось 3 февраля у одного из домов на Ленинградском проспекте: толпа подростков избила несовершеннолетнюю. Позже в соцсетях появилось видео расправы над ней.

В дальнейшем в полиции выяснили, что 14-летнюю пострадавшую избили из-за словесной перепалки между двумя девочками.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, теперь сыщики установили, что один из парней, принимавший непосредственное участие в избиении, по пути домой сам подвергся нападению. Подростку кто-то поставил под глазом синяк.

"Вероятно, жизнь сама покарала его за поступок, который он совершил. Теперь представители ОВД ищут того, кто напал на подростка, поднявшего руку на девушку", - отметил полковник Горелых.

Он также добавил, что девочки, устроившие перепалку, уже помирились и извинились друг перед другом за случившееся. Но несмотря на это всех, кто участвовал в избиении, поставят на профилактический учет в службе по делам несовершеннолетних.

Также в полиции решают вопрос о привлечении к административному наказанию и законных представителей подростков по статье КоАП РФ о ненадлежащем воспитании детей. Сейчас собранные по данному ЧП материалы полиция передала для дачи юридической оценки в региональный Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что после избиения школьницы в Нижнем Тагиле могут возбудить уголовное дело по двум статьям.