04 Февраля 2021
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Общество В России
Задержания сторонников Навального в Москве после суда над политиком 2 февраля (2021) | Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP / Getty Images

Ситуация с переполненными спецприемниками спровоцирована протестующими, - Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что спецприемники переполнены задержанными в дни несогласованных акций в поддержку Алексея Навального.

По словам представителя Кремля, "задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки". При этом он добавил, что ситуацию спровоцировали сами протестующие, а не правоохранители.

"В первую очередь, нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Президенту Владимиру Путину, по его словам, не показывали фотографии из спецприемников, на которых в восьмиместных камерах находятся по 25-28 человек.

Ранее СМИ сообщили, что уже вторую неделю спецприемники столицы переполнены людьми, задержанными на акциях в поддержку Алексея Навального. Из-за нехватки мест граждан начали отправлять в нехарактерные места вроде центра для мигрантов.

В спецприемнике для мигрантов в деревне Сахарово (Новая Москва) сейчас находится 506 россиян, около 90% из них – задержанные на акциях протеста 31 января и 2 февраля, сообщала Общественная наблюдательная комиссия Москвы.

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Ситуация с переполненными спецприемниками спровоцирована протестующими, - Песков

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Теги: дмитрий песков, спецприемники, протесты



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