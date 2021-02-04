04 Февраля 2021
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санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Санкции США из-за Навального не будут носить тотального характера - сенатор

Санкции, которые разработали в отношении России американские сенаторы, вряд ли будут "тотальными". Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Сейчас эта тема очень активно обсуждается в Европе и США. Вокруг этого предложения группы сенаторов будет большое, серьезное обсуждение. Допускаю, что санкции могут быть приняты. Вопрос в том, насколько далеко они зайдут. Думаю, что они не будут носить тотального характера. Есть там, конечно, сторонники так называемых санкций их ада. Но не думаю, что их примут. Также не думаю, что санкции Европы затронут проект "Северный поток-2". Немецкое правительство уже дало понять, что это две разных темы – права человека и энергетическая безопасность Германии. Меркель дала понять, что эти две темы будут разделены", - заявил Пушков на онлайн-брифинге.

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Санкции США из-за Навального не будут носить тотального характера - сенатор

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Теги: алексей пушков, санкции, алексей навальный, сенатор, ангела меркель



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