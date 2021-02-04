Только вакцинация: ВОЗ изменила определение коллективного иммунитета

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила свое определение коллективного иммунитета, полностью исключив из него естественную составляющую. Теперь считается, что коллективный иммунитет может быть достигнут только вакцинацией.

В новом определении коллективный (популяционный) иммунитет назван концепцией, используемой для вакцинации , при которой популяция может быть защищена от определенного вируса при достижении порога вакцинации. ВОЗ постановила, что коллективный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем воздействия вируса на них . По сути совершен переворот, направленный на подготовку базы под принудительную вакцинацию населения для достижения иммунитета, который якобы может быть достигнут только вакцинацией. В этой концепции человеческий организм представляется абсолютно беспомощным, который не может справиться ни с какой болезнью без вакцины.

Многие медики считают, что приобретенный иммунитет сильнее и дольше сохраняется. На это указывают Маймуна Маджумдер из Бостонской детской больницы Гарвардской медицинской школы, соучредитель и президент американского Национального информационного центра по вакцинам Барбара Ло Фишер.

Ранее ВОЗ изменила и определение пандемии. Если прежде ею считались одновременные эпидемии во всем мире с огромным числом смертей, то в 2009 году, перед эпидемией свиного гриппа, были исключены критерии серьезности и высокой смертности и оставлена только "всемирность". В результате свиной грипп был объявлен пандемией после того, как умерли всего 144 человека.

Напомним, одним из главных спонсоров ВОЗ является Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который продвигает вопрос массовой вакцинации и выдвигает это как одно из условий окончания "пандемии" коронавируса. Которую, к слову, ВОЗ так и не объявляла, поскольку, согласно уставу ВОЗ, такие решения должны приниматься коллективно на ассамблее. Вместо этого гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 11 марта прошлого года устно заявил, что ситуацию "можно охарактеризовать как пандемию", хотя во многих странах были только единичные случаи заболевания. И после этого все СМИ подхватили, что "ВОЗ объявила пандемию коронавируса".

Теперь ВОЗ не только исказила понятие коллективного иммунитета, но и объявила его достижение без вакцинации "неэтичным". Это значит, что отказ от вакцинации вскоре может быть объявлен недопустимым и опасным для окружающих с поражением этих людей в правах. Не исключено, что ради "общего блага" будет предпринята попытка отказать людям в праве самим решить, как им защищаться от болезней.