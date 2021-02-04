Свердловские ветераны МВД выиграли российский конкурс в честь Дня Победы

Совет ветеранов при ГУ МВД по Свердловской области признан лучшим в России по итогам проведенного в 2020 году смотра-конкурса, посвященного 75-й годовщине со Дня Великой Победы над фашистской Германией.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, высокой оценки уральский корпус ветеранов, возглавляемый Владимиром Ралдугиным, был удостоен благодаря активной работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и действующего личного состава ОВД, за строительство и восстановление памятников в честь погибших на фронтах бойцов, а также серию социальных проектов в поддержку участников и инвалидов ВОВ, в том числе вдов героев.

Лидером в этой номинации уральцев признало компетентное жюри Российского Совета ветеранов органов внутренних дел. В качестве награды победителям конкурса вручили почетную грамоту.

Особое внимание в рамках акции уделялось развитию музейного дела в системе МВД и исследовательской работе по изучению исторических фактов с использованием архивных материалов. В настоящее время в структурных подразделениях ОВД страны работают 724 музея и 1 тыс. 914 комнат истории.

"Музейный комплекс ГУ МВД по Свердловской области признан одним из лучших. В нем размещается богатая экспозиция со времен создания гарнизона, представлены образцы формы и вооружения сотрудников разных эпох, исторические документы о расследовании резонансных уголовных дел, в то числе по трагедии на перевале Дятлова. Там же хранятся главные реликвии Главка - знамена, на фоне которых молодое поколение полицейских принимает присягу.

Не забыты здесь и те, кто отдал самое дорогое при исполнении служебных обязанностей - собственные жизни. Кроме того, в музее есть и особая изюминка - интерактивный тир, где посетители демонстрируют навыки умения стрелять из пистолета Макарова по движущимся мишеням в виде вооруженных бандитов.

2021 год для ветеранской организации свердловского полицейского Главка из-за пандемии, как и у всех, был непростой. Тем не менее, пожилое поколение трудностями не испугать. Они в любой ситуации, что называется, на посту. У них громадье планов, в том числе творческих. Один из них - выиграть новый грант на патриотическую работу с молодежью. Пожелаю им удачи в воплощении в жизнь их благородной цели", - резюмировал полковник Горелых.