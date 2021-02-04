04 Февраля 2021
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Причиной массового отравления в Красноярске назвали норовирус

92 человека заболели острым кишечным инфекционным расстройством норовирусного происхождения в Октябрьском районе Красноярска.

Ранее жители нескольких многоквартирных домов Студгородка пожаловались на запах и вкус воды. Жильцы в чатах сообщили об отравлении, рвоте, температуре. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, заражение произошло загрязненной водой из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений "Гремячий лог" 29 января.

В водоснабжающей компании "Краском" рассказали, что в новых домах системы пожаротушения и централизованного водоснабжения соединены. Там допустили, что причиной массового отравления могла стать застойная вода.

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Причиной массового отравления в Красноярске назвали норовирус

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Теги: отравление, красноярск, норовирус



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Ранее 01.02.2021 09:22 Мск Жители Красноярска пожаловались на массовое отравление водой

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