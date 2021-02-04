Сенаторы предлагают блокировать соцсети за появление призывов к участию в несогласованных акциях

В Совете Федерации считают необходимым ужесточить российское законодательство и предусмотреть блокировку соцсетей за размещение призывов к гражданам к участию в несогласованных митингах.

"Временная комиссия считает также необходимым усовершенствовать российское законодательство с целью предотвращения использования социальных сетей для мобилизации граждан на противоправные действия. Временная комиссия считает также необходимым ввести систему наказаний за указанные выше нарушения – от штрафов в Кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ как таковых", - говорится в заявлении комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, цитату приводит РИА Новости.

Глава комиссии Алексей Пушков заявил, что отдельные меры прорабатываются для воздействия на иностранные платформы. Сенатор полагает, что они должны открыть в России свои представительства по аналогии с иностранными СМИ. "Он смогут обратиться в наш суд, если будут считать, что претензии к ним необоснованны. Почему мы должны общаться с электронным ящиком в Лондоне? Мы намерены эту тему проработать с Роскомнадзором", - пояснил Пушков во время онлайн-брифинга.

Пока в Совете Федерации не определились, будет ли это требование в виде предписания Роскомнадзора или законодательной поправки. "Произошел информационно-правовой взрыв в 2020 году. Никогда еще интернет-ресурсы так не участвовали в политической жизни государств. Социальные сети являются инструментом проведения крупных массовых акций – в США, в Белоруссии, задействуются в России, в Китае, в Гонконге. Это превращается в глобальный феномен", - сказал Пушков.