04 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
Геннадий Васьков, Челябинск, суд (2018) | Фото:Накануне.RU

Экс-глава Миасса Васьков досрочно выйдет из колонии

Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство экс-главы Миасса Геннадия Васькова о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания.

Ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ, поступило в суд в декабре прошлого года. Заседание было назначено на 12 января, но его отложили на 4 февраля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ноябре 2019 года Васьков был признан виновным в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 1 млн руб. Однако в марте 2020 г. Челябинский областной суд изменил приговор экс-чиновнику. Он исключил из наказания назначение дополнительного штрафа в 1 млн руб., изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и назначил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

В июле Калининский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Васькова. Челябинский областной суд оставил это решение без изменения.

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Экс-глава Миасса Васьков досрочно выйдет из колонии

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Теги: Геннадий Васьков, уголовное дело, глава Миасса, приговор, УДО,



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