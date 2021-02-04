В полиции назвали причину жестокой расправы над школьницей в Нижнем Тагиле

04 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В полиции назвали причину жестокой расправы над школьницей в Нижнем Тагиле

Полиция установила личности подростков, которые жестоко избили школьницу в Нижнем Тагиле.
Читайте также:

Напомним, все случилось 3 февраля у одного из домов на Ленинградском проспекте: толпа подростков применила физическое насилие в отношении несовершеннолетней девушки. Позже в соцсетях появилось видео расправы.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выяснилось, что 14-летнюю пострадавшую избили из-за словесной перепалки между двумя девочками.

"Поставить точку в ссоре они решили на традиционном месте сбора компании. Все, кто участвовал в этом безобразном ролике, друг друга знают - это одна компания. Школьница не сообщила о произошедшем опекуну, тем не менее, представители МВД вызвали врача для более квалифицированного осмотра ребенка.

Ход разбирательства этой истории взял под свой личный контроль начальник Нижнетагильского гарнизона ОВД полковник Ибрагим Абдулкадыров. Он лично выехал в райотдел, чтобы проконтролировать, как идет разбирательство. По его итогам на основе собранных материалов будет принято решение", - заверил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что свою проверку также ведет Следственный комитет. После избиения школьницы в Нижнем Тагиле могут возбудить уголовное дело по двум статьям.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В полиции назвали причину жестокой расправы над школьницей в Нижнем Тагиле

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьница, избили, полиция, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.02.2021 10:50 Мск После избиения школьницы в Нижнем Тагиле могут возбудить дело по двум статьям

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети