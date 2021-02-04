В полиции назвали причину жестокой расправы над школьницей в Нижнем Тагиле

Полиция установила личности подростков, которые жестоко избили школьницу в Нижнем Тагиле.

Читайте также: В Екатеринбурге заказчики пиццы избили и ограбили курьера

Напомним, все случилось 3 февраля у одного из домов на Ленинградском проспекте: толпа подростков применила физическое насилие в отношении несовершеннолетней девушки. Позже в соцсетях появилось видео расправы.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, выяснилось, что 14-летнюю пострадавшую избили из-за словесной перепалки между двумя девочками.

"Поставить точку в ссоре они решили на традиционном месте сбора компании. Все, кто участвовал в этом безобразном ролике, друг друга знают - это одна компания. Школьница не сообщила о произошедшем опекуну, тем не менее, представители МВД вызвали врача для более квалифицированного осмотра ребенка.

Ход разбирательства этой истории взял под свой личный контроль начальник Нижнетагильского гарнизона ОВД полковник Ибрагим Абдулкадыров. Он лично выехал в райотдел, чтобы проконтролировать, как идет разбирательство. По его итогам на основе собранных материалов будет принято решение", - заверил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что свою проверку также ведет Следственный комитет. После избиения школьницы в Нижнем Тагиле могут возбудить уголовное дело по двум статьям.