Закон о запрете трэш-стримов может быть принят уже в ближайшее полугодие - Пушков

Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, то есть в текущей парламентской сессии. Уже на следующей неделе парламентарии соберут заседание специальной группы, работающей над законопроектом. Участвовать в нем будут и представители правоохранительных органов, рассказал на онлайн-брифинге председатель комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он заметил, что главная цель законодателей – уйти от наказаний за трэш-стримы постфактум. "Речь не идет о запрете стриминга. Запрет будет контент, унижающий человеческое достоинство, содержащий элементы насилия (причем не обязательно, чтобы они приводили к реальному вреду здоровью), а также с действиями, угрожающими жизни и здоровью человека. "Такой контент будет запрещаться независимо от того, дают ли участники добро на то, чтобы над ними издевались", - добавил Пушков.

Сенатор констатировал, что у части общества есть запрос на такой контент, за который пользователи даже иногда готовы платить: "Мы не хотим поощрять не самые лучшие инстинкты общества – и садистские, и насильственные – они существуют, мы не хотим их поощрять. Часть людей даже готовы платить за это".

"Мы изымаем исключительно вредную видеопродукцию из интернет-оборота. Мы намерены лишить трэш-стримеров через крупные штрафы возможности зарабатывать на этих стримах. Штраф в миллион превысит то, что он получит от пользователей. Мы хотим предписать сетевым компаниям самим отыскивать такой контент и блокировать его. Кстати, YouTube тут же заблокировал стрим этого молодого человека, у которого погибла девушка (речь о стримере Reeflay, он же Стас Решетников). Сами компании могут быть не заинтересованы, потому что это расходы на поиск этого контента", - отметил Пушков.