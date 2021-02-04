04 Февраля 2021
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рудник Джусинский, ОРМЕТ, РМК, (2021) | Фото: РМК

"ОРМЕТ" начал строительство финальной очереди рудника "Джусинский"

Горнодобывающее предприятие "ОРМЕТ" (Оренбургская область, входит в группу "Русская медная компания") завершило горно-капитальные работы третьей очереди строительства рудника "Джусинский" в рамках проекта по доработке месторождения подземным способом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

С февраля 2018 года горняки прошли и закрепили 38,5 тысяч кубических метров выработок, провели необходимые коммуникации и установили оборудование. Одновременно с монтажными работами на участке предприятие запустило строительство нижнего горизонта подземного рудника.

Новый участок добычи будет находиться на глубине 555 метров. Ввод в эксплуатацию последней, четвёртой очереди запланирован на 2022 год.

рудник Джусинский, ОРМЕТ, РМК,(2021)|Фото: РМК

Особое внимание было уделено обеспечению промышленной безопасности. Шахта оборудована системой позиционирования персонала, это позволяет контролировать локацию работников в действующих горных выработках и обеспечивает устойчивую связь.

В настоящий момент объем выполненных горно-капитальных работ на объекте достиг 190 тыс. куб.м. В проект было инвестировано более 3 млрд руб. С вводом второй очереди строительства были достигнуты проектные объемы добычи в шахте – 220 тыс. т. руды в год. Вместе с рудой месторождения "Весеннее" это позволяет обеспечивать стабильную загрузку мощностей обогатительной фабрики предприятия.

рудник Джусинский, ОРМЕТ, РМК,(2021)|Фото: РМК

Добавим, Джусинское месторождение отрабатывалось с 2004 по 2013 гг. отрабатывалось открытым способом. Было добыто более 7,1 млн т. руды. В 2013 г. началось строительство подземного рудника. Эксплуатационные запасы для подземной отработки превышают 1,7 млн т. Отработка месторождения планируется до 2025 года.

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"ОРМЕТ" начал строительство финальной очереди рудника "Джусинский"

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Теги: Ормет, РМК, рудник,



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