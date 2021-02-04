04 Февраля 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) |

Спортсмены из Нижневартовска получили высокие награды на различных спортивных соревнованиях

Спортсмены из Нижневартовска добились высоких результатов на различных соревнованиях, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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С 28 по 31 января в Дёмино прошло Всероссийское соревнование по биатлону. Спортсменка Ксения Довгая заняла второе место в составе сборной команды Югры в женской эстафете 3×6 км среди юниорок. С 25 января по 1 февраля в Рыбинске прошло Всероссийское соревнование по биатлону, по результатам которого Ксения Довгая заняла третье место в мегамасс-старте.

29-31 января в Челябинске прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин на Кубок губернатора Челябинской области. Спортсменка Элина Саитова заняла третье место (весовая категория 70 кг). Также в конце января в Лянторе прошло первенство Югры по тхэквондо (ВТФ) среди юниоров и юниорок до 21 года. Участники из Нижневартовска получили четыре первых места, пять – вторых и два – третьих. Кроме того, сборная столицы Самотлора стала первой в общекомандном зачёте.

Напомним, в ноябре 2020 г. вартовчанин Максим Храмцов победил на чемпионате России по тхэквондо. До этого он завоевал титул чемпиона мира и Европы по тхэквондо, стал победителем VII Всемирных военных игр и обладателем лицензии на участие в Олимпийских играх-2021 в весовой категории "До 80 кг".

Ранее Храмцов рассказал Накануне.RU, что городская спортивная инфраструктура позволяет выбрать не просто площадку для занятий, но и варьировать вид состязаний, по которым спортсмен хочет специализироваться. Он, например, начав заниматься каратэ, вскоре перешёл в тхэквондо, потому что это олимпийский вид спорта.

"К нам приехали тренеры, плюс тхэквондо – олимпийский вид спорта. У нас и тхэквондо, и спорт в целом развиты. Например, спортсменка из Нижневартовска заняла второе место на первенстве Европы по тхэквондо среди юниоров. В Югре в женском тхэквондо не было особых достижений, а тут такой высокий результат. Представитель бокса дошел до четвертьфинала взрослого чемпионата мира. У нас пока не так популяризировано тхэквондо, но ничего невозможного нет", - сказал спортсмен.

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Спортсмены из Нижневартовска получили высокие награды на различных спортивных соревнованиях

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Теги: тхэквондо, биатлон, дзюдо, пауэрлифтинг



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