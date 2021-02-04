Уральские строители просят разрешить въезд мигрантов из СНГ, ссылаясь на дефицит рабочих

Уральское объединение строителей направило письмо заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительство в России.

Как сообщили Накануне.RU в УОС, объединение просит дать право рабочим из стран СНГ приезжать на территорию РФ для работы на стройплощадках. Сейчас оно ограничено распоряжением Правительства "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан". Уральские строители просят Хуснуллина оказать содействие в изменении документа.

Они предлагают дополнить распоряжение кабмина, в котором перечислены лица с правом на въезд в Россию, еще одним пунктом: "граждан стран СНГ, принимающих участие в работах в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, следующих через государственную границу РФ по списку наиболее востребованных специальностей". Кроме этого, УОС совместно с Национальным объединением строителей и паспортно-визовым сервисом при МВД России разрабатывает единую процедуру организованного поиска, подготовки, тестирования и въезда в страну рабочих из Узбекистана.

Как заявил гендиректор Уральского объединения строителей Сергей Ренжин, сейчас имеется 40-50% дефицита рабочих кадров.

"Если пройтись по городу и посмотреть строящиеся объекты, разрыв между монолитчиком и каменщиком раньше составлял два этажа, сейчас пять-семь этажей. Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики - на эти специальности приходится 85% всех заявок. Интересно, что мигранты видят дефицит на рынке и завышают стоимость услуг, в итоге финансово страдают подрядчики.

Думаю, единственный выход - вносить вышеупомянутое изменение в федеральное законодательство, одновременно вместе с сервисом при МВД России построить "зеленый коридор" для мигрантов. Безусловно, с соблюдением всех норм Роспотребнадзора и национальными требованиями к квалификации рабочих", - отметил Ренжин.

В УОС ожидают ответа от Правительства в ближайшее время.