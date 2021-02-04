Уральские строители просят разрешить въезд мигрантов из СНГ, ссылаясь на дефицит рабочих

04 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Уральский ФО В России
строители (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральские строители просят разрешить въезд мигрантов из СНГ, ссылаясь на дефицит рабочих

Уральское объединение строителей направило письмо заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину, который курирует строительство в России.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в УОС, объединение просит дать право рабочим из стран СНГ приезжать на территорию РФ для работы на стройплощадках. Сейчас оно ограничено распоряжением Правительства "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан". Уральские строители просят Хуснуллина оказать содействие в изменении документа.

Они предлагают дополнить распоряжение кабмина, в котором перечислены лица с правом на въезд в Россию, еще одним пунктом: "граждан стран СНГ, принимающих участие в работах в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, следующих через государственную границу РФ по списку наиболее востребованных специальностей". Кроме этого, УОС совместно с Национальным объединением строителей и паспортно-визовым сервисом при МВД России разрабатывает единую процедуру организованного поиска, подготовки, тестирования и въезда в страну рабочих из Узбекистана.

Ремонт школы № 25(2020)|Фото: Накануне.RU

Как заявил гендиректор Уральского объединения строителей Сергей Ренжин, сейчас имеется 40-50% дефицита рабочих кадров.

"Если пройтись по городу и посмотреть строящиеся объекты, разрыв между монолитчиком и каменщиком раньше составлял два этажа, сейчас пять-семь этажей. Сегодня наиболее востребованы каменщики, отделочники, арматурщики, бетонщики - на эти специальности приходится 85% всех заявок. Интересно, что мигранты видят дефицит на рынке и завышают стоимость услуг, в итоге финансово страдают подрядчики.

Думаю, единственный выход - вносить вышеупомянутое изменение в федеральное законодательство, одновременно вместе с сервисом при МВД России построить "зеленый коридор" для мигрантов. Безусловно, с соблюдением всех норм Роспотребнадзора и национальными требованиями к квалификации рабочих", - отметил Ренжин.

В УОС ожидают ответа от Правительства в ближайшее время.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральские строители просят разрешить въезд мигрантов из СНГ, ссылаясь на дефицит рабочих

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мигранты, строители, въезд, разрешение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети