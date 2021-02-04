04 Февраля 2021
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птицефабрика яйцо куры (2012) | Фото: Накануне.ru

В Китае на упаковках мяса птицы из России нашли геном ковида

Китай приостанавливает импорт мяса птицы, произведённой компанией "Черкизово". Информагентство Infox передаёт, что на упаковках продукции инспекторы в провинции Гуандун обнаружили геном COVID-19.

Россельхознадзор приостановил сертификацию продуктов предприятий из группы "Черкизово" для экспорта в КНР. В ведомстве пояснили, что возможность возобновления продаж за границу упомянутых товаров будет зависеть от полноты предоставленных в ходе расследования данных и предпринятых коррекционных мероприятий.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре прошлого года импорт подобной продукции из Челябинской и Тюменской областей приостанавливал Гонконг. Тогда это объяснялось вспышками на территории российских регионов высокопатогенного птичьего гриппа.

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В Китае на упаковках мяса птицы из России нашли геном ковида

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Теги: Китай, Россия, птица, ковид, Россельхознадзор



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