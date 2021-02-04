В Германии сравнили "Спутник V" с запуском СССР первого спутника

Россия удивила Запад своей вакциной от коронавируса "Спутник V", как СССР удивил запуском в космос первого искусственного спутника Земли, пишет издание Die Welt.

В статье немецкой газеты говорится, что Россия с 1957 года не могла удивить западные страны своими изобретениями.

"Только вакцина против коронавируса, рано поступившая на рынок, показала: Россия, возможно, больше, чем "Верхняя Вольта с ядерными ракетами", - заявил журналист газеты Жак Шустер.

Ранее авторитетный медицинский рецензируемый журнал Lancet вышел со статьей о промежуточных результатах третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V" от коронавируса. По итогам исследования третьей фазы, введение двух доз вакцины показывает эффективность в 91,6%. Исследователи отметили, что вакцина не вызвала серьезных осложнений и побочных эффектов.

Агентство Infox передаёт, что российская вакцина заслужила также высокую оценку со стороны ВОЗ.