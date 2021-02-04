04 Февраля 2021
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Вагоны-цистерны 15-150-04 (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод исполняет контракт на поставку 500 вагонов-цистерн

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) поставит 500 цистерн для перевозки нефтепродуктов в адрес заказчика.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, на площадях вагоносборочного производства Уралвагонзавода идёт сборка и покраска первой партии вагонов-цистерн 15-150-04 для перевозки светлых нефтепродуктов. Преимуществом данной модели являются увеличенный диаметр котла и конструкторская особенность, которая позволяет осуществлять полный слив продукции. Котёл устанавливается на тележку 18-100 для колеи 1520. Срок службы - 32 года. Данные цистерны используют не только для перевозки нефтепродуктов, но и для их хранения.

Вагоны-цистерны 15-150-04(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

На рынке подвижного состава отмечается интерес к цистернам производства Уралвагонзавода. В адрес различных заказчиков только в конце 2020 - начале 2021 года отправлены более 1000 единиц железнодорожной продукции для нефтепродуктов и 100 единиц для перевозки растительных масел. Эти и будущие контракты сокращают дефицит специализированных вагонов-цистерн, который отмечался ранее. На протяжении нескольких лет крупных заказов на такой вид подвижного состава на предприятии не было. В 2019 году появились контракты на небольшие партии, в десятки единиц. Сборочный цех по производству цистерн УВЗ работал в одну смену, сейчас, когда объём партий вырос в разы, подразделение перешло на круглосуточный режим работы.

"Развитие грузоперевозок в России невозможно без обеспечения современным и качественным подвижным составом. Конструкторские возможности, модельный ряд представленной продукции и мощности Уралвагонзавода позволяют реализовать пожелания заказчиков. На первое полугодие 2021 года есть чёткие планы по контрактам на железнодорожную продукцию, сейчас идёт работа над ними", - отмечает заместитель генерального директора по гражданской продукции АО "Концерн "Уралвагонзавод" Кирилл Томащук.

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Уралвагонзавод исполняет контракт на поставку 500 вагонов-цистерн

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Теги: Уралвагонзавод, вагоны, поставка



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