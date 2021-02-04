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Общество Свердловская область
(2006) | Фото: www.grani.ru

Врио главы Екатеринбурга подтвердил планы увековечить память Кормильцева

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов высказался о фигуре известного поэта Ильи Кормильцева. В комментарии Накануне.RU он рассказал, что память автора текстов "Наутилуса Помпилиуса", который скончался 4 февраля 2007 года, не будет забыта.

"Я с огромным уважением отношусь к творчеству Кормильцева. Вопрос об увековечивании памяти Кормильцева в топонимике Екатеринбурге в настоящее время прорабатывается", - пояснил Орлов.

Вопрос об увековечивании памяти поэта был рассмотрен на заседании комиссии по топонимике еще в ноябре 2018 года. Было принято решение присвоить имя Кормильцева аллее вдоль улицы Белинского. Однако затем вопрос был отложен из-за высаженных в том месте деревьев в честь фронтовиков.

По данным мэрии, в процессе согласования проекта постановления выяснилось, что на территории, расположенной вдоль улицы Белинского, в 1945 году студентками Уральского государственного университета имени А.М. Горького были высажены деревья в честь вернувшихся студентов-фронтовиков, а на 2020 год были запланированы работы по реконструкции и благоустройству территории, где расположен топонимический объект. В связи с этим проект постановления администрацией района не был согласован.

Затем в ноябре 2019 года еще на одном заседании комиссии по топонимике единогласно было принято решение увековечить память Кормильцева на улице Белинского.
Но затем все было отложено в связи с реконструкцией той части аллеи. Как заверили в мэрии, после окончания работ по реконструкции парковой зоны на Белинского вопрос о Кормильцеве будет в третий раз вынесен на комиссию по топонимике.

"Вопрос о присвоении наименования топонимическому объекту, расположенному вдоль улицы Белинского, было решено перенести до окончания работ, связанных с реконструкцией и благоустройством парка и прилегающего к нему объекту. После окончания работ, связанных с благоустройством и реконструкцией топонимического объекта, вопрос о присвоении наименования "Ильи Кормильцева" для объекта, расположенного вдоль улицы Белинского или для других топонимических объектов, расположенных на территории Екатеринбурга, будет снова рассмотрен на заседании комиссии", - рассказали Накануне.RU в мэрии Екатеринбурга.

Отметим, что в Екатеринбурге уже прошло несколько акций в поддержку появления сквера имени Кормильцева.

Акция в честь поэта Ильи Кормильцева в Екатеринбурге 26.09.20.(2020)|Фото: Накануне.RU

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Врио главы Екатеринбурга подтвердил планы увековечить память Кормильцева

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Теги: Алексей Орлов, Илья Кормильцев



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