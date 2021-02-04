В "Ельцин-центре" объяснили, почему не хотят оплачивать "карантинный" долг

В Арбитражном суде Свердловской области состоялось первое основное заседание по иску "Управляющей компании "Центр" к ООО "Агора-центр", имеющей долю в "Ельцин-центре". Компания задолжала 15,5 млн руб. за технические работы в период карантина. Сегодня на заседание явился представитель ЕЦ. Третья сторона в лице Фонда имени Бориса Ельцина проигнорировала заседание. Как передает корреспондент Накануне.RU, между двумя сторонами возникла полемика.

По словам юриста, представляющего интересы "Ельцин-центра", "Управляющая компания "Центр" до сих пор не предоставила никаких документов насчет совершения работ в том объеме, о котором говорилось. "Мы многократно указывали, что просим истца предоставить документы и чек-листы, которые бы доказывали совершение работ в том объеме. Но эти документы не были предоставлены. И теперь мы вынуждены все восстанавливать по косвенным признакам", - заявил защитник интересов ЕЦ.

Юрист Роман Речкин, представляющий интересы инженерной фирмы, парировал этот аргумент. "Ваша честь, ответчик пытается затянуть процесс. Услуги оказаны. Все это затягивание рассмотрения дела", - сказал он.

Юрист "Ельцин-центра", пожелавший не оглашать свое имя нашему изданию, продолжил правовой диспут. "Истец пытается выставить ответчика недобросовестным. В течение трех дней на направленнные акты не были даны ответы. Мы сопоставили приложение к договору. Ежемесячные отчеты о работах должны соответствовать и отчеты не сходятся. То есть истец предъявил документы, которые не являются доказательством", - отметил он.

Далее поступило ходатайство о приобщении поэтажных планов "Ельцин-центра". "Клиент не мог попасть в эти помещения, где якобы оказывались работы", - добавил представитель ответчика.

Суд постановил приобщить документы. "В основном заседании мы получаем пачку документов, которые нам нужно проанализировать. Будем ходатайствовать о перерыве или об отложении процесса", - ответил юрист истца Речкин.

В итоге суд постановил приостановить процесс до 9 марта.

После заседания представитель "Ельцин-центра" отказался давать комментарии, ссылаясь на позицию своего поручителя.

А по словам юриста истца Романа Речкина, изначальным договором не было предусмотрено предоставление журнала об оказании услуг. Теперь же представители ЕЦ его просят.

"Это притянутое за уши понимание. Почему? Нам ответчик прилагает поэтажные планы "Ельцин-центра". Как они показывают, что не оказывались работы по инженерному обслуживанию систем? На самом деле, на сегодня у нас ответчик какие-либо документы, показывающие не оказание нами услуг или их некачественное оказание, нам не предоставил. Надо понимать, что у нас есть договоры на оказание услуг инженерных систем. Мы следим за вентиляцией, системой пожаротушения. И конечным результатом услуг является то, чтобы в помещениях ничего не загорелось и не затопилось и все работало. Ответчик не говорит, что в тот период что-то не работало. Звучат слова, что отчеты были предоставлены не по той форме. Ответчик просто не хочет оплачивать услуги. Придумывают сейчас претензии различные. Ответчик от нас получил отчеты и он по договору должен в установленный срок сделать возражения. Он их не сформулировал и это не изменить", - рассказал Речкин корреспонденту Накануне.RU.

Напомним, на днях ООО "Управляющая компания "Центр" подало еще одно исковое заявление, на этот раз на сумму 2,6 млн, в адрес фонда "Президентский центр Б.Н. Ельцина".