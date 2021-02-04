Властям направили обращение с просьбой принять закон о многодетных семьях

Просемейные организации направили открытое письмо президенту, председателю Правительства, депутатам обеих палат парламента, членам Общественной палаты РФ, детскому омбудсмену с просьбой принять федеральный закон о статусе многодетной семьи. Об этом сообщает Всемирный русский народный собор.

Отмечается, что в условиях катастрофического вымирания и нравственной деградации необходимо определить, что такое многодетная семья и утвердить единые меры поддержки без привязки к уровню доходов семьи.

Для воспроизводства населения необходимо, чтобы более 30% всех семей имели по 4 и более детей. Именно такие семьи должны получить наибольшую экономическую и моральную поддержку со стороны государства и общества.

Авторы предлагают:

⇒ отменить учет по месту регистрации членов семьи только лишь в одном субъекте РФ;

⇒ дать всем многодетным семьям, которые будут в России на момент принятия закона, право пользоваться в полном объеме всеми мерами социальной поддержки;

⇒ сохранять статус многодетной семьи в случае перехода детей на полное государственное обеспечение (Суворовское, Нахимовское училища, музыкальные, спортивные, творческие коллективы);

⇒ сохранить все существующие льготы.

В письме также сказано, что необходимо признать труд матери общественно полезным и назначить соответствующие выплаты как женщине, воспитывающей детей . Кроме того, есть предложения:

⇒ увеличить родительские отпуска;

⇒ предусмотреть ежемесячную компенсацию за неиспользование детского сада для оплаты дополнительных кружков и секций;

⇒ закрепить за многодетным отцом право раннего выхода на пенсию;

⇒ включить в страховой стаж по 1,5 года ухода за каждым ребенком и исключить ограничение "максимум 6 лет", которое фактически означает, что пятый ребенок для государства уже лишний;

⇒ предоставить субсидии на приобретение семиместного автомобиля для многодетный семей.

Важное предложение касается того, что многодетные семьи должны иметь государственные гарантии . Сейчас им оказывается помощь и поддержка, что имеет несколько иной смысл.

Письмо подписали руководители или уполномоченные представители более 40 организаций, объединяющие более 200 тыс. человек (многие не указали свою численность).

Авторам письма пришел ответ из Минтруда, что оно "принято к сведению".

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов много лет призывает принять закон о многодетных семьях, потому что статус многодетной семьи не определен, хотя определен статус депутатов, судей, чиновников, военных с перечнем льгот и привилегий им.