04 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Цены на сахар снизились, на подсолнечное масло – стабилизировались – Решетников

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает, что рост цен в стране на сегодняшний момент является риском для макроэкономической стабильности. Об этом он сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам министра, фиксация цен на сахар и подсолнечное масло дала свой результат – стоимость сахара в стране снизилась, а подсолнечного масла – стабилизировалась.

Сам Путин заметил, что ситуация на мировом продовольственном рынке усугубляется, поэтому нужны определенные меры. Решетников сообщил, что с 1 апреля будет действовать механизм регулирования экспорта зерна.

"Мы хотим запустить регистрацию контрактов", - рассказал суть плана Решетников.

Президент велел "не затягивать с выработкой мер" и потребовал сделать так, чтобы "потребитель внутри страны должен почувствовать, что усилия правительства дают результаты".

Кстати, Решетников рассказал, что несырьевой экспорт в прошлом году вырос на 3,4%, а в целом от экспорта, по его словам, зависит около 15% экономического роста России – "это существенный вклад".

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Цены на сахар снизились, на подсолнечное масло – стабилизировались – Решетников

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Теги: цены на сахар, максим решетников, экспорт, подсолнечное масло



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