После видеообращения рабочих Кузбасса к Путину возбуждено дело о невыплате зарплат

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело по факту четырехмесячной задержки по зарплате дорожным рабочим из Прокопьевска.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 1 млн 90 тыс. рублей.

Экспертиза установит точное количество работников, не получавших заработную плату, а также то, на какие цели расходовались деньги.

3 февраля в соцсетях появилось видеообращение к президенту России Владимиру Путину от сотрудников ООО "Дорожный комплекс".

Они попросили Владимира Путина, а также главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в этом деле и взять ситуацию под особый контроль.

Рабочие заявили, что в декабре прошлого года они безрезультатно обращались в различные правоохранительные органы с просьбой помочь им получить долги по зарплате.