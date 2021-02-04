04 Февраля 2021
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Общество В России
Кузбасские дорожники обратились к Путину из-за невыплаты зарплат (2021) | Фото: Коллектив прокопьевской компании &quot;Дорожный комплекс&quot;

После видеообращения рабочих Кузбасса к Путину возбуждено дело о невыплате зарплат

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело по факту четырехмесячной задержки по зарплате дорожным рабочим из Прокопьевска.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму более 1 млн 90 тыс. рублей.

Экспертиза установит точное количество работников, не получавших заработную плату, а также то, на какие цели расходовались деньги.

3 февраля в соцсетях появилось видеообращение к президенту России Владимиру Путину от сотрудников ООО "Дорожный комплекс".

Они попросили Владимира Путина, а также главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в этом деле и взять ситуацию под особый контроль.

Рабочие заявили, что в декабре прошлого года они безрезультатно обращались в различные правоохранительные органы с просьбой помочь им получить долги по зарплате.

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После видеообращения рабочих Кузбасса к Путину возбуждено дело о невыплате зарплат

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Теги: кузбасс, рабочие, обращение к путину, прокопьевск



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