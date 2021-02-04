04 Февраля 2021
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Экономика В России Москва
форум Дорога 2019, Максим Решетников (2019) | Фото: Накануне.RU

Минэкономразвития: "Реальные доходы населения в минусе пока – 3,5%"

Российские власти продолжают сравнивать отечественную экономику с европейскими и американскими и радоваться, что в России, вроде бы, все прошло лучше, чем за рубежом (в плане острой фазы кризиса), но цифры все равно почему-то грустные.

Так, сегодня на встрече с главой Минэкономразвития России Максимом Решетников Владимир Путин несколько раз уточнял (хотя сам неоднократно и приводил эти данные), действительно ли в нашей стране показатели упали меньше, чем в развитых Евросоюзе и США?

"Экономика страны пострадала существенно меньше, чем оценивалось даже в середине года. Мы прошли этот год значительно лучше, чем другие крупные экономики. мы на фоне всех стран выглядим очень убедительно", - говорил министр то, что хотел услышать президент.

Он похвалил меры, которые правительство же и приняло – смягчение денежно-кредитной и бюджетной политики. В итоге получилось, что реальная заработная плата увеличилась в минувшем году на 2,2%, социальные выплаты населению выросли на 16%. "Конечно доходы населения реальные в минусе пока – 3,5%. Это за счет пострадавших отраслей, индивидуальных предпринимателей", - добавил Решетников ложку дегтя.

Также Путин захотел услышать о показателях по безработице, которые оказались лучше ожиданий. По словам Решетникова, сейчас реальная безработица составляет 5,9% (не регистрируемая, а объективная, выявленная опросным методом).

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Минэкономразвития: "Реальные доходы населения в минусе пока – 3,5%"

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Теги: минэкономразвития, максим решетников, безработица, реальные доходы населения



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