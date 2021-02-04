В Челябинске главный инженер муниципального учреждения задержан за взятку

Главному инженеру МБУ "Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска" предъявлено обвинение в получении взятки, а двум руководителям коммерческих организаций – в даче взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что в октябре прошлого года обвиняемый получил взятку в 200 тыс. руб. от руководителей коммерческих организаций за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении муниципальных контрактов и оплаты за выполненные работы.

Расследование уголовного дела продолжается.