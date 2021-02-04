По новой методике: в Свердловской области установлен прожиточный минимум на 2021 год

Правительство Свердловской области установило прожиточный минимум на весь 2021 год.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, это было сделано по новой методике в соответствии с изменениями в федеральный закон "О прожиточном минимуме в РФ". Ранее прожиточный минимум устанавливался поквартально, теперь расчет устанавливается на весь год и больше не привязан к стоимости потребительской корзины.

"Величина прожиточного минимума в Свердловской области на 2021 год по новым расчетам составила на душу населения 11 тыс. 206 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 11 тыс. 966 рублей, для пенсионеров – 9 тыс. 521 рубль, для детей – 11 тыс. 850 рублей", - рассказал министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов.

По сравнению со вторым кварталом 2020 года, величина установленного на 2021 год прожиточного минимума на Среднем Урале увеличилась на душу населения на 2%, для трудоспособного населения – на 2,2%, для пенсионеров – на 6,2%, для детей – на 1,3%. А по сравнению с IV кварталом 2020 года индексация величины прожиточного минимума на 2021 год составит 3,6%.

Как сообщало Накануне.RU, в январе Правительство РФ установило прожиточный минимум на 2021 год: он составит 11 тыс. 653 руб. В 2020 году в стране он составлял 11 тыс. 12 руб.