04 Февраля 2021
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3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В России утвердили стандартный штамм коронавируса для улучшения тест-систем

Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создал стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Предполагается, что утвержденный Росстандартом образец позволит привести тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 "к одному знаменателю".

Кроме того, образец позволит эффективнее лечить болезнь, разрабатывать новые препараты, а также отслеживать мутации вируса.

Ранее "дочка" АФК "Система" объявила о создании тест-системы для выявления мутантных штаммов коронавируса, в том числе "британского" штамма.

Ученые из ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора заявили, что разработанные им тест-системы позволяют точно выявлять британскую версию вируса, а также отличать вариантный вирус от немутантных форм.

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В России утвердили стандартный штамм коронавируса для улучшения тест-систем

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Теги: коронавирус, штамм, стандартный штамм



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