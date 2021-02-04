На Украине закрыты все уголовные дела против Порошенко и Байдена

Все уголовные дела, в которых фигурировали Джо Байден и Петр Порошенко, закрыты. Об этом сообщает патия олигарха "Евросолидарность", которая цитирует выступление его адвокатов.

Адвокат Илья Новиков сообщил, что все дела в срочном порядке закрыли в конце января, то есть когда Байден пришел в Белый дом.

На Порошенко было заведено примерно полтора десятка дел. А Байден фигурировал в деле о смещении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал махинации его сына на Украине. Сам Байден открыто признавал, что лично приказал его уволить, шантажируя отказом предоставить миллиард долларов.

Таким образом, окончательно ясно, что с обещанием посадить Порошенко Владимир Зеленский тоже обманул. Вчера он закрыл и "неправильные" телеканалы, хотя в 2019 году обещал никогда этого не делать. Также Зеленский обманул с обещанием не делить украинцев на "правильных" и "неправильных", закончить войну в Донбассе, закончить "эпоху бедности" и др. Неудивительно, что его отставки хочет уже половина жителей республики. И вряд ли его рейтинг уже когда-нибудь улучшится.