На Украине закрыты все уголовные дела против Порошенко и Байдена

04 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Петр Порошенко, Джо Байден (2015) | Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

На Украине закрыты все уголовные дела против Порошенко и Байдена

Все уголовные дела, в которых фигурировали Джо Байден и Петр Порошенко, закрыты. Об этом сообщает патия олигарха "Евросолидарность", которая цитирует выступление его адвокатов.
Читайте также:

Адвокат Илья Новиков сообщил, что все дела в срочном порядке закрыли в конце января, то есть когда Байден пришел в Белый дом.

На Порошенко было заведено примерно полтора десятка дел. А Байден фигурировал в деле о смещении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал махинации его сына на Украине. Сам Байден открыто признавал, что лично приказал его уволить, шантажируя отказом предоставить миллиард долларов.

Таким образом, окончательно ясно, что с обещанием посадить Порошенко Владимир Зеленский тоже обманул. Вчера он закрыл и "неправильные" телеканалы, хотя в 2019 году обещал никогда этого не делать. Также Зеленский обманул с обещанием не делить украинцев на "правильных" и "неправильных", закончить войну в Донбассе, закончить "эпоху бедности" и др. Неудивительно, что его отставки хочет уже половина жителей республики. И вряд ли его рейтинг уже когда-нибудь улучшится.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине закрыты все уголовные дела против Порошенко и Байдена

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, Джо Байден



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети