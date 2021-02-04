04 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
Свердловский областной онкологический диспансер (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области снизилась выявляемость онкологических заболеваний из-за пандемии COVID-19

В Челябинской области из-за пандемии коронавируса снизилась выявляемость злокачественных новообразований. Об этом сообщили в областном центре онкологии и ядерной медицины, подводя предварительные итоги работы за 2020 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Если в 2019 г. в регионе было выявлено при жизни 15 тыс. 738 случаев злокачественных новообразований, то в 2020 г. всего 13 тыс. 430. В том числе при проведении профилактических осмотров было выявлено всего 1 тыс. 916 случаев злокачественных новообразований, а в 2019 году этот показатель был 3 тыс. 437. Снизилась и доля случаев, выявленных на ранних стадиях заболевания, с 57,5% до 55%.

"Причина снижения показателей очевидна: в 2020 году все силы отечественного здравоохранения были брошены на борьбу с новой короновирусной инфекцией", - говорится в сообщении ЧОКЦОиЯМ.

С 1 февраля в регионе возобновилось проведение профосмотров и диспансеризации. Онкологи надеются, что это позволит повысить уровень выявляемости.

Добавим, что в структуре онкологической заболеваемости в регионе первые места занимают колоректальный рак (12,7%), злокачественные новообразования молочной железы (11,0%) и кожи (10,1%).

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В Челябинской области снизилась выявляемость онкологических заболеваний из-за пандемии COVID-19

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Теги: рак, онкология, коронавирус, пандемия,



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