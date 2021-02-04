За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 546 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровело 3 389 913 человек.