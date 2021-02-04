04 Февраля 2021
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Общество В России Москва
COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 546 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровело 3 389 913 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 2095

Санкт-Петербург - 1571

Московская область - 831

Нижегородская область - 471

Воронежская область - 371

Ростовская область - 363

Свердловская область - 341

Самарская область - 300

Красноярский край - 292

Вологодская область - 282

Пермский край - 279

Челябинская область - 273

Иркутская область - 263

Хабаровский край - 251

Саратовская область - 243

Архангельская область - 241

Республика Карелия - 234

Ставропольский край - 228

Волгоградская область - 227

Ленинградская область - 217

Пензенская область - 210

Приморский край - 204

Забайкальский край - 201

Тверская область - 189

Краснодарский край - 182

Калининградская область - 181

Ярославская область - 180

Алтайский край - 180

Смоленская область - 177

Ульяновская область - 174

Курская область - 172

Кировская область - 171

Брянская область - 167

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Ивановская область - 165

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Республика Башкортостан - 165

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Республика Саха (Якутия) - 93

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Амурская область - 88

Республика Чувашия - 88

Томская область - 87

Кабардино-Балкарская Республика - 86

Республика Татарстан - 83

Республика Дагестан - 81

Республика Калмыкия - 75

Республика Мордовия - 71

Карачаево-Черкесская Республика - 62

Ямало-Ненецкий автономный округ - 61

Республика Северная Осетия-Алания - 56

Камчатский край - 53

Республика Хакасия - 51

Республика Алтай - 48

Республика Марий Эл - 42

Костромская область - 40

Республика Адыгея - 39

Сахалинская область - 39

Республика Ингушетия - 35

Чеченская Республика - 29

Магаданская область - 21

Республика Тыва - 9

Еврейская автономная область - 8

Чукотский автономный округ - 6

Ненецкий автономный округ - 3

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В России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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