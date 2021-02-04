В России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 546 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 917 918 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 75 205 летальных исходов, выздоровело 3 389 913 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 2095
Санкт-Петербург - 1571
Московская область - 831
Нижегородская область - 471
Воронежская область - 371
Ростовская область - 363
Свердловская область - 341
Самарская область - 300
Красноярский край - 292
Вологодская область - 282
Пермский край - 279
Челябинская область - 273
Иркутская область - 263
Хабаровский край - 251
Саратовская область - 243
Архангельская область - 241
Республика Карелия - 234
Ставропольский край - 228
Волгоградская область - 227
Ленинградская область - 217
Пензенская область - 210
Приморский край - 204
Забайкальский край - 201
Тверская область - 189
Краснодарский край - 182
Калининградская область - 181
Ярославская область - 180
Алтайский край - 180
Смоленская область - 177
Ульяновская область - 174
Курская область - 172
Кировская область - 171
Брянская область - 167
Белгородская область - 166
Ивановская область - 165
Тульская область - 165
Республика Башкортостан - 165
Омская область - 161
Орловская область - 159
Астраханская область - 156
Мурманская область - 154
Оренбургская область - 154
Ханты-Мансийский автономный округ - 152
Калужская область - 151
Владимирская область - 149
Республика Крым - 148
Тамбовская область - 143
Липецкая область - 143
Новгородская область - 139
Тюменская область - 135
Республика Бурятия - 134
Новосибирская область - 134
Республика Коми - 131
Рязанская область - 106
Севастополь - 103
Псковская область - 101
Кемеровская область - 97
Курганская область - 95
Республика Саха (Якутия) - 93
Удмуртская Республика - 93
Амурская область - 88
Республика Чувашия - 88
Томская область - 87
Кабардино-Балкарская Республика - 86
Республика Татарстан - 83
Республика Дагестан - 81
Республика Калмыкия - 75
Республика Мордовия - 71
Карачаево-Черкесская Республика - 62
Ямало-Ненецкий автономный округ - 61
Республика Северная Осетия-Алания - 56
Камчатский край - 53
Республика Хакасия - 51
Республика Алтай - 48
Республика Марий Эл - 42
Костромская область - 40
Республика Адыгея - 39
Сахалинская область - 39
Республика Ингушетия - 35
Чеченская Республика - 29
Магаданская область - 21
Республика Тыва - 9
Еврейская автономная область - 8
Чукотский автономный округ - 6
Ненецкий автономный округ - 3