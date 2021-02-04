04 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Джейн Псаки (2014) | Фото:

Джен Псаки попала в неудобную ситуацию, перепутав Японию и Китай и род войск с самолетом

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки дважды за день попала в конфузные ситуации из-за своих высказываний. Некоторые журналисты при этом припомнили ее прежние перлы, намекнув, что за годы вне Белого дома (раньше Псаки была официальным представителем Обамы) кругозор девушки не увеличился.

Сначала Псаки на брифинге в Вашингтоне перепутала Space Force (космические войска) и Air Force One (борт номер один). На вопрос о перспективах SF она ответила: "Ух ты. Space Force. Это современный самолет", — сказала пресс-секретарь. Псаки добавила, что вопрос интересный и пообещала уточнить информацию у контактного лица в Space Force. При этом она призналась, что не знает, кто это, но постарается выяснить, передает РИА Новости.

А позже пресс-секретарь спутала Олимпийские игры в Токио (летние, они должны состояться в 2021 году) и в Пекине (зимние, назначены на 2022 год). Псаки спросили, не опасно ли сборной США отправляться в Токио на Олимпиаду (подразумевалась угроза заражения коронавирусом). На это Джен высказала позицию Штатов по поводу Игр в Китае (и их возможного бойкотирования): "В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине. Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но в настоящее время не ведется никаких дискуссий об изменении планов со стороны США" (цитата по РИА Новости).

Когда пресс-секретарю напомнили, что вопрос все-таки был про Японию, она извинилась: "О, простите, слишком много вопросов про Олимпиаду".

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Джен Псаки попала в неудобную ситуацию, перепутав Японию и Китай и род войск с самолетом

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Теги: джен псаки, джо байден, пресс-секретарь, белый дом



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