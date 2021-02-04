Министр сельского хозяйства Пермского края может покинуть должность

Министр сельского хозяйства Пермского края Оксана Бреднева может покинуть свой пост сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, вероятная отставка обусловлена личными причинами и не связана с оценкой профессиональной деятельности Бредневой. Сама министр эту информацию не комментирует.

Оксана Бреднева возглавила министерство сельского хозяйства в качестве "и.о." в июне 2019 года. На этом посту она сменила Александра Козюкова, который в конце мая 2019-го возглавил управление Россельхознадзора по Пермскому краю. В сентябре экс-губернатор Пермского края Максим Решетников окончательно утвердил Бредневу в качестве министра.

До прихода на госслужбу Оксана Бреднева работала исключительно в региональных бизнес-структурах.