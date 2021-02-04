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Эрмитаж-Урал (2020) | Фото: Накануне.RU

"Эрмитаж-Урал" откроется не раньше лета

"Уральский Эрмитаж" откроется в Екатеринбурге не раньше лета. Об этом рассказал директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. По его словам, открытие музея на Вайнера, 11 совпадет с открытием Реставрационно-хранительского корпуса Культурно-просветительского центра по адресу Вайнера, 16. Как передает корреспондент Накануне.RU, сейчас же фондохранилищу нужно ещё несколько месяцев для наладки работы, а потом ещё 4-5 месяцев "для переезда".

"Нам предстоит перенести порядка 16 тыс. объектов культурного наследия", - рассказал Никита Корытин.

В Реставрационно-хранительском корпусе Культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" разместятся: фондохранилище Екатеринбургского музея изобразительных искусств, реставрационные мастерские, помещения для распаковки и акклиматизации картин, фотостудия и научная библиотека.

На данный момент часть коллекции с Воеводина, 5 и произведения из фондов на Вайнера,11 переезжают в новое, самое современное в регионе музейное здание. Уникальное фондохранилище будет отвечать всем требованиям обеспечения сохранности ценных предметов искусства.

Также стало известно, что летом возле хранилища собираются открыть лекторий и перенести туда скульптуры Гаврилова.

Напомним, что о скором завершении строительных работ в "Эрмитаже-Урал" сообщалось еще весной 2020 года. Открытие намечалось на ноябрь прошлого года.

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"Эрмитаж-Урал" откроется не раньше лета

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Теги: Эрмитаж-Урал, Никита Корытин



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