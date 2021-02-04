После избиения школьницы в Нижнем Тагиле могут возбудить дело по двум статьям

В Нижнем Тагиле Следственный комитет проверяет информацию об избиении школьницы.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось у одного из домов на Ленинградском проспекте: несколько подростков применили физическое насилие в отношении несовершеннолетней девушки. Сейчас устанавливаются все участники данного инцидента.

По итогам проверки в отношении агрессоров может быть возбуждено дело по статьям 116 (побои) и 117 (истязание) УК РФ. Как напомнили в ведомстве, в России полная уголовная ответственность наступает уже с 16-летнего возраста.

Таким образом, избивавшие девушку подростки вполне могут быть привлечены как за побои, так и за истязание. В будущем наличие судимости будет иметь для них целый ряд негативных последствий.

Свои проверки по факту избиения также начали полиция и прокуратура.