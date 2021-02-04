04 Февраля 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский делает селфи. (2021) | Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Украинцы уже хотят роспуска новой Рады и отставки Зеленского - опрос

Уже 61% украинцев поддерживают роспуск Верховной рады и проведение досрочных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
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Такие настроения являются типичными для Украины, но в данном случае Рада полностью растеряла свою легитимность менее чем за полтора года. Новая Рада начала свою работу 29 августа 2019 года, впервые в истории Украины в ней монобольшинство. Однако "Слуга народа" тоже утратила доверие граждан и уже опустилась ниже "Оппозиционной платформы - за жизнь". После чего крупные оппозиционные каналы были отключены.

Интересно, что по регионам нет больших различий - Раде уже не доверяют нигде. Не хотят роспуска Рады только 28% жителей республики.

Также украинцы уже согласны на отставку президента Владимира Зеленского. Так ответили почти 48%. Против - 41%. Хотя в сентябре 2019 года уровень доверия и Зеленскому, и Раде бил рекорды, а более половины украинцев считали, что события развиваются в правильном направлении.

Спустя полтора года настроения изменились кардинально: 74% считают, что дела в стране идут в неправильном направлении (от 64% на Западе до 83% на Востоке). Довольны лишь 10%. Одной из причин являются невыносимые условия жизни. Так, 91% опрошенных поддерживают "тарифные протесты". Причем здесь различия между регионами минимальные.

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Украинцы уже хотят роспуска новой Рады и отставки Зеленского - опрос

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Теги: Украина, Владимир Зеленский



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