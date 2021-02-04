04 Февраля 2021
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Общество В России
Коллаж, квитанция за коммунальную оплату (2020) | Фото: Накануне.RU

Россиян предупредили о возобновлении штрафов за неуплату ЖКХ

Россиян снова начнут штрафовать за неоплату услуг ЖКХ, при этом пени и штрафы будут начисляться с 1 января, пишут "Известия".

В Минстрое изданию подтвердили, что срок действия постановления правительства о приостановке начислений истек.

В ведомстве сообщили, что собираемость платежей за услуги ЖКХ среди населения снизилась на 30%, а среди предприятий — на 50%. Кроме того, поддержкой воспользовались и те, кто вполне может себе позволить платить вовремя.

Напомним, мораторий ввели в апреле из-за пандемии. Также коммунальщикам было запрещено приостанавливать оказание коммунальных услуг при их неполной оплате. Теперь и эта мера будет применяться вновь.

Как сообщалось, участники рынка ожидают резкого увеличения задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги после окончания действия моратория на начисление пеней, штрафов и запрета на отключение.

Как указывают эксперты и региональные власти, сумма пеней, так или иначе, будет начислена на всю накопившуюся задолженность. Представители Госдумы назвали постановление Правительства полумерой, которая никак не поможет населению.

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Россиян предупредили о возобновлении штрафов за неуплату ЖКХ

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Теги: жкх, штрафы, пандемия



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