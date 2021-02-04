Оксфордский университет испытает совместное использование вакцин от AstraZeneca и Pfizer

Оксфордский университет собирается начать испытания комбинированного применения вакцин от COVID-19 разных типов: векторной от AstraZeneca и мРНК-вакцины от Pfizer. Ученые полагают, что комбинация может обеспечить больше возможностей для использования и, соответственно, больше поставок по всему миру.

На этой неделе университет наберет 820 участников старше 50 лет. Вакцины будут вводиться им в разном порядке с двумя возможными вариантами интервалов – в 4 и 12 недель.

Испытания позволят исследователям увидеть, дают ли две прививки разных вакцин лучшие или худшие результаты, чем две дозы одной и той же вакцины. Исследование может стать ключом к ослаблению давления на производителей вакцин, пишет Bloomberg.

На самом деле, большие проблемы с поставками есть сейчас только у британского производителя, соответственно, AstraZeneca такие испытания выгоднее и интереснее. Ранее, например, компания объявила о совместных испытаниях своей вакцины с российским "Спутником V", который пока, вроде бы, поставляется без задержек. А вот в ЕС уже возникли проблемы, когда AstraZeneca не смогла вовремя осуществить поставки.

Правительство Великобритании выделило на исследования $9,6 млн.

Вакцины обеих компаний нацелены на спайковый белок, который вирус использует для проникновения в клетки. Британская вакцина доносится до конечной цели ослабленным аденовирусом шимпанзе, американская же использует генетический материалы – мРНК.