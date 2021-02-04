04 Февраля 2021
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Наука и техника За рубежом
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Оксфордский университет испытает совместное использование вакцин от AstraZeneca и Pfizer

Оксфордский университет собирается начать испытания комбинированного применения вакцин от COVID-19 разных типов: векторной от AstraZeneca и мРНК-вакцины от Pfizer. Ученые полагают, что комбинация может обеспечить больше возможностей для использования и, соответственно, больше поставок по всему миру.
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На этой неделе университет наберет 820 участников старше 50 лет. Вакцины будут вводиться им в разном порядке с двумя возможными вариантами интервалов – в 4 и 12 недель.

Испытания позволят исследователям увидеть, дают ли две прививки разных вакцин лучшие или худшие результаты, чем две дозы одной и той же вакцины. Исследование может стать ключом к ослаблению давления на производителей вакцин, пишет Bloomberg.

На самом деле, большие проблемы с поставками есть сейчас только у британского производителя, соответственно, AstraZeneca такие испытания выгоднее и интереснее. Ранее, например, компания объявила о совместных испытаниях своей вакцины с российским "Спутником V", который пока, вроде бы, поставляется без задержек. А вот в ЕС уже возникли проблемы, когда AstraZeneca не смогла вовремя осуществить поставки.

Правительство Великобритании выделило на исследования $9,6 млн.

Вакцины обеих компаний нацелены на спайковый белок, который вирус использует для проникновения в клетки. Британская вакцина доносится до конечной цели ослабленным аденовирусом шимпанзе, американская же использует генетический материалы – мРНК.

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Оксфордский университет испытает совместное использование вакцин от AstraZeneca и Pfizer

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Теги: Оксфордский университет, AstraZeneca, Pfizer, вакцина



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