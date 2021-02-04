На Южном Урале минздрав проверит больницу, где из-за конфликта с главврачом увольняются хирурги

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин отправился в Верхнеуральскую районную больницу, где из-за конфликта с главврачом хирурги написали заявление об увольнение, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в СМИ появилась информация, что в больнице произошел конфликт между хирургами и главврачом, которая была назначена на эту должность полгода назад. Три хирурга написали заявление об увольнении.

Также появилась информация, что из-за конфликтной ситуации в медицинском учреждении некому оказывать экстренную помощь тяжелым пациентам. Однако в минздраве заявили, что эта информация не соответствует действительности. Все пациенты, особенно экстренные, получают медицинскую помощь в полном объеме.

"В Верхнеуральской районной больнице на данный момент проходит ряд проверок министерства здравоохранения, назначенных ранее и связанных с работой медицинского учреждения в целом. По окончании проверок будут сделаны выводы. Кадровый вопрос находится на особом контроле у министерства здравоохранения Челябинской области", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Сегодня в Верхнеуральске работает замминистра Евгений Ванин. Он встретится с участниками конфликта, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.