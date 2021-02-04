Уральский проект высокоскоростного поезда может выйти на международный уровень

Уральские ученые разрабатывают уникальный проект по созданию высокоскоростного подвижного состава. Как передает корреспондент Накануне.RU, о его перспективах на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал вице-президент Российской академии наук, председатель Уральского отделения РАН Валерий Чарушин.

По его словам, проект предложен группой "Синара". Речь идет о создании новых локомотивов и скоростных поездов, которые смогут развивать скорость более 300 километров в час.

"Причем этот проект - не копирование зарубежной технологии, на 90% он будет базироваться на отечественных технологиях и материалах. Он обещает занять значительную часть российского рынка и выйти также за пределы РФ. Очень амбициозный и многомиллиардный проект", - рассказал Чарушин.

Данная разработка будет вестись в рамках создания Уральского научно-образовательного центра (НОЦ). Академик отметил, что из других проектов ближайшего будущего, которые будут реализованы в НОЦ - создание многоразовой ракеты-носителя. Его выполнят Южно-Уральский государственный университет совместно с центром имени Макеева.

Как сообщало Накануне.RU, соглашение о создании отечественного высокоскоростного подвижного состава было подписано в ноябре прошлого года. Состав ВСМ будет способен развивать скорость до 360 км/ч (у "Ласточки" - 160 км/ч) и выйдет на маршрут "Москва - Санкт-Петербург" уже к 2025 году. Сумма инвестиций составит порядка 10-12 млрд рублей.