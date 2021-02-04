04 Февраля 2021
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монитор, рука, компьютер, дистант, фитнесс, гаджет, айпад (2020) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Зависимость от гаджетов ведет к отуплению - Пушков

Сенатор Алексей Пушков написал в своем телеграм-канале, что "зависимость от гаджетов ведет к отуплению человека и его превращению в физиологический придаток "умной" машины".
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Он вспомнил, как в Швейцарии сотрудник гостиницы не знал времени работы соседнего магазина, который расположен в пяти шагах, и искал расписание в "Гугле". А другой не мог умножить 120 на 7 и умножал в калькуляторе.

"В случае отключения компьютеров и интернета выживут те нации, которые сохранили базовые навыки жизни, но никак не полностью полагающиеся на "умные" технологии страны, где люди скоро окончательно станут придатками машин", - заключил сенатор.

Он отреагировал на пост движения "Сорок сороков" о том, что под контроль искусственного интеллекта уже отданы огромные сферы экономики и финансов. И может случиться так, что не компьютер станет придатком мозга, а наоборот.

Накануне.RU писало о том, что уже обсуждается идея признать искусственный интеллект субъектом с правами. По мнению вице-президента в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха Максима Федорова, это может привести к чудовищным последствиям - установлению технофашизма.

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Зависимость от гаджетов ведет к отуплению - Пушков

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Теги: Алексей Пушков, гаджеты, цифровизация



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