Хабаровский НПЗ начал отгружать бензин на "пересохшие" АЗС

Хабаровский НПЗ возобновил производство автомобильного бензина АИ-92, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Накануне первая партия в 500 тонн (среднесуточная норма) была доставлена на АЗС сети ННК (принадлежит той же компании, что и НПЗ).

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"По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправочные станции из 84, расположенных на территории региона. В том числе бензин направлен на АЗС вдоль трасс "Хабаровск - Бикин" и "Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре", что подтверждают в краевом комитете по развитию ТЭК", - говорится в сообщении на сайте администрации региона.

В дальнейшем планируется производить по 1 тыс. тонн бензинов АИ-92 и АИ-95 в сутки – этого должно хватить, чтобы полностью восполнить потребности региона.

Также минувшей ночью на нефтебазу "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. В пути находится еще 2,2 тыс. тонн 92-го бензина, который компания "Нефтегазхолдинг" купила на нефтеперерабатывающих заводах Сибири.

Напомним, в конце января в регионе наметился бензиновый дефицит из-за проблем с производством на местном НПЗ. А в начале февраля дело уже дошло до бензина по карточкам, огромных очередей и заоблачных цен у перекупщиков.