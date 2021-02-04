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Политика В бывшем СССР Украина
(2005) |

Украинская власть пытается заблокировать вещание отключенных каналов в интернете

Украинская власть развязала настоящую войну против "неправильных" телеканалов, которые указом президента Владимира Зеленского в ночь на 2 февраля были отключены. Вчера власти попытались отключить их и от интернета, чтобы они вообще нигде не могли вещать. Об этом говорится в совместном заявлении каналов.

Отмечается, что телеканалы NewsOne и ZIK систематически отключались от оптоволокна и интернета. А у канала ZIK власти отняли домен zik.ua. В результате сайт оперативно "переехал" на резервный адрес zikua.tv. При этом власти пытаются закрыть и ютуб-каналы. Соответствующая агитация идет в "Фейсбуке", призывающая пользователей жаловаться на эти каналы в "Ютубе", чтобы его руководство получило повод их заблокировать.

На каналах говорят, что, скорее всего, отключение интернета у них делалось через провайдеров, которым власти дали такое указание.

В свою очередь, Минкульт официально заявил о намерении закрыть каналы в "Ютуб". Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он сказал, что руководству видеохостинга власти вскоре направят такой запрос. Потому что каналы "производят враждебный контент".

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк тоже посетовала заявила, что киевские власти не могут отключить каналы в интернете.

Как сообщало Накануне.RU, вчера посольство США поддержало запрет неугодных каналов. Издание "Страна" пишет, что закрытие "неправильных" СМИ является частью требований новой администрации в США, которая намерена окончательно завершить построение системы внешнего управления страной. Среди других требований смена правительства, судебная реформа с передачей в руки США рычагов для назначения нужных людей и рассадка своих людей на ключевые позиции в силовых структурах.

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Украинская власть пытается заблокировать вещание отключенных каналов в интернете

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Теги: Украина, телеканалы, санкции, интернет



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