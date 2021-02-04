В заксобрания Прикамья появился новый депутат

Мандат депутата заксобрания Прикамья стал вакантным после смерти депутата Ирины Корюкиной. Напомним, она скончалась 7 декабря 2020 года, вероятно из-за осложнений, вызванных COVID-19

Соответствующее решение принял избирком Пермского края. Ранее его кандидатура была поддержана президиумом генсовета "Единой России".





