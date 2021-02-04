В заксобрания Прикамья появился новый депутат
Депутат думы Октябрьского городского округа Александр Житников получил мандат депутата заксобрания Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.
Соответствующее решение принял избирком Пермского края. Ранее его кандидатура была поддержана президиумом генсовета "Единой России".
Мандат депутата заксобрания Прикамья стал вакантным после смерти депутата Ирины Корюкиной. Напомним, она скончалась 7 декабря 2020 года, вероятно из-за осложнений, вызванных COVID-19