Фракция "ЕР" в ЕГД усилилась еще одним депутатом

Депутат екатеринбургской гордумы Любовь Боркова перешла из фракции "Справедливой России" в "Единую Россию". Информацию о смене политической ориентации народная избранница подтвердила в беседе с Накануне.RU.

"Я никогда не была членом партии "Справедливая Россия". Просто была сторонницей. Теперь у меня изменились политические убеждения. А вообще вопрос изменения фракции не является публичным. Он личный", - считает народная избранница.

Теперь во фракции партии власти в ЕГД уже 20 депутатов из 35 членов думы.