В Челябинской области за сутки у 272 человек выявили COVID-19

В Челябинской области за сутки у 272 человек подтвержден COVID-19, 16 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 46 тыс. 318 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 490 заболевших. За сутки выписаны 699 человек, всего в регионе выздоровели 35 тыс. 30 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 16 человек, из них десять от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.