В Госдуме предложили выплачивать беременным по 20 тысяч рублей ежемесячно

В Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Об этом сообщил депутат Николай Земцов, пишет NEWS.ru.

По словам парламентария, эта мера должна помочь женщине пережить сложный период беременности и уберечь от аборта.

"Мы должны показать, что нам эти дети нужны", - заявил Земцов.

Напомним, Росстат опубликовал данные по рождаемости в России на 1 января текущего года. Ведомство зафиксировало новый демографический антирекорд – за последние 15 лет в стране впервые за год население сократилось на 510 тыс. человек.

Политолог, социолог Борис Кагарлицкий пояснил Накануне.RU, что сыграли роль несколько факторов: плачевное состояние системы здравоохранения, пандемия, а также социальная депрессия, в которой страна находится примерно с 2015 года – на фоне экономического кризиса идет усугубляющийся именно социальный кризис (отсутствие хороших рабочих мест, отсутствие перспектив роста, снижающиеся доходы, отставание зарплат от цен и так далее).